Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları - Son Dakika

Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları

12.10.2020 13:21
Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları, System.String[]

Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Menteşe ilçesinde bulunan kadınların da sıklıkla gittiği kafe, bar, restoran, terzi, kuaför, alışveriş merkezleri gibi toplam 42 işletmeyi ziyaret etti.

Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Menteşe ilçesinde bulunan kadınların da sıklıkla gittiği kafe, bar, restoran, terzi, kuaför, alışveriş merkezleri gibi toplam 42 işletmeyi ziyaret etti.

İşletme sahipleriyle kendilerinin ve çalışanlarının, kadınların şiddete maruz kalma ihtimali olduğunda veya şiddete maruz kaldıkları durumlarla karşılaştıklarında neler yapabilecekleri, hangi mecralara başvurmaları gerektiklerine yönelik kapsamlı görüşmeler yapıldı. Şiddet gördüğü halde ne yapacağını bilmeyen, şiddet uygulayan kişinin yanında olması nedeniyle tepki veremeyen ve çevresinde şiddet mağduru kadınlara yardım etmek isteyen herkes için, üzerinde şiddet türlerinin yer aldığı ve hangi durumlarda Kadın Danışma Merkezi'ne ulaşabileceklerini gösteren afişler mekanların görünür yerlerine ve kadınlar tuvaletlerine asıldı.

Ayrıca yerel yönetimlerin en önemli aşamalarından biri olan muhtarlar da ziyaret edilerek afişler muhtarlıkların görünür camekanlarına asıldı. Kadın Danışma Merkezinde şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan tüm kadınlara psikolojik, hukuksal ve sosyal destek veriliyor. Danışma Merkezinde ayrıca kadınlara; şiddetle mücadelede, ilgili yasa, kanun ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında yasal hakları ve önleyici tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılarak kadınların güçlendirilmesi hedefleniyor. Şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınlar merkeze 0252 212 91 98 numaralı telefondan ulaşılabilmektedir. - MUĞLA

Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları
Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları
Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları

Menteşe, Şiddet, Kuaför, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Menteşe Belediyesinden' Kadına şiddeti' önleme çalışmaları - Son Dakika

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