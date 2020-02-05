Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi - Son Dakika

Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi

6 saat önce

Muğla Kredi Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda görev yapan 2 temizlik personeli, yanlış ürün kullanımı nedeniyle zehirlendi.

Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi, System.String[]

Muğla Kredi Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda görev yapan 2 temizlik personeli, yanlış ürün kullanımı nedeniyle zehirlendi.


Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 temizlik personeli, çalıştıkları esnada yanlış ürün kullanımı nedeniyle oluşan karışımdan etkilenerek zehirlendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen temizlik personelleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kredi Yurtlar Kurumu, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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