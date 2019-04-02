Son Dakika Haberleri: Menteşe'de 29 Mahalle Muhtarı Değişti

Menteşe'de 29 Mahalle Muhtarı Değişti

48 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu.

Menteşe'de 29 Mahalle Muhtarı Değişti, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu. 66 mahallesi bulunan Menteşe'de 29 mahalle muhtarı değişti.

Menteşe'nin en büyük mahalleleri olan Emirbeyazıt Mahallesinde Murat Karakuş, Muslihittin Mahallesinde Süleyman Bozüyük, Orhaniye Mahallesinde Şükrü Arık, Karamehmet Mahallesinde Hayati Zorlu, Kötekli Mahallesinde Hasan Ali Baydur, Düğerek Mahallesinde Mehmet Ortayol, Kiramettin Mahallesinde Hayrettin Akay, Camikebir Mahallesinde Kamuran Fidan, Hacırüstem Mahallesinde Turgut İlhan, Balıbey Mahallesinde İrfan Öztürk değişmeyen isimler arasında yer aldı. Karşıyaka Mahallesinde Hasan Keskin yerine Mustafa Topbaş, Şeyh Mahallesinde ise Mehmet Refik Boylu yerine Ahmet Arda Çolakoğlu muhtar seçildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:40 Kaynak: İHA

Menteşe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe'de 29 Mahalle Muhtarı Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]