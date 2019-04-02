Menteşe'de 29 Mahalle Muhtarı Değişti
30 dakika önce
31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu. 66 mahallesi bulunan Menteşe'de 29 mahalle muhtarı değişti. Menteşe'nin en büyük mahalleleri olan Emirbeyazıt Mahallesinde Murat Karakuş, Muslihittin Mahallesinde Süleyman Bozüyük
, Orhaniye
Mahallesinde Şükrü Arık, Karamehmet Mahallesinde Hayati Zorlu, Kötekli Mahallesinde Hasan Ali
Baydur, Düğerek Mahallesinde Mehmet Ortayol, Kiramettin Mahallesinde Hayrettin Akay, Camikebir Mahallesinde Kamuran Fidan, Hacırüstem Mahallesinde Turgut İlhan, Balıbey Mahallesinde İrfan Öztürk değişmeyen isimler arasında yer aldı. Karşıyaka
Mahallesinde Hasan Keskin
yerine Mustafa Topbaş
, Şeyh Mahallesinde ise Mehmet Refik Boylu yerine Ahmet Arda
Çolakoğlu muhtar seçildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:56 Kaynak: İHA
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