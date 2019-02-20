Menteşe'de 45 Kursiyer Budama Kursu Eğitimi Aldı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan 'Meyve Ağaçlarında Budama Kursu' tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan 'Meyve Ağaçlarında Budama Kursu' tamamlandı.
Kurs, Muğla
Yerel Tohum Derneği'nin talep ve katkıları ile İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Balıkesir
ve Muğla'nın; Bodrum
, Marmaris
, Datça
ve Ula
ilçelerinden katılımıyla Menteşe
'de gerçekleşti. Kursun teorik kısmı Muğla Menteşe'de, uygulama kısmı ise Yerkesik
Mahallesindeki kapama meyve bahçelerinde yapıldı. 48 saat süren meyve ağaçlarında budama kursunda kursiyerlere, tarımda iş sağlığı ve güvenliği, bitki fizyolojisi ve bitkilerin budama uygulamalarına karşı göstermiş oldukları tepkiler ile budamanın temel esasları ve değişik meyve ağaçlarında budamalar uygulamalı olarak anlatıldı. Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavı neticesinde 45 kursiyer meyve ağaçlarında budama kursu belgesi almaya hak kazandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:14 Kaynak: İHA
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