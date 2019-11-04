Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Ata'ya saygı satranç turnuvası
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Menteşe'de Ata'ya saygı satranç turnuvası

7 saat önce

Menteşe Belediyesi, Muğla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Ata'ya Saygı ELO Satranç Turnuvası" Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Menteşe'de Ata'ya saygı satranç turnuvası, System.String[]

Menteşe Belediyesi, Muğla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Ata'ya Saygı ELO Satranç Turnuvası" Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Toplam 33 satranç sporcusunun katıldığı turnuvanın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Satranç geleceğimiz olan gençlerimizin zeka gelişimi, ileriyi düşünme, odaklanma ve muhakeme yeteneğini geliştiren çok önemli bir spor dalıdır. Amacımız satranç sporunu özellikle genç yaşta çocuklarımıza sevdirmek ve evrensel yapıdaki bu sporun Menteşe'de daha da yaygınlaşmasını sağlamaktır. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Gümüş, konuşmasının ardından turnuvanın açılış hamlesini ADD Muğla Şube Başkanı Cüneyt Erkmen Özbayır ile birlikte yaptı. Turnuva sonucunda Başkan Gümüş, turnuvaya katılan tüm sporculara madalyalarını takdim etti. 2. ELO Satranç Turnuvasının sonucunda Ahmet Yamaç Akyaka birinci, Zeki Koç ikinci, İbrahim Muhammed Öztürk ise üçüncü oldu. - MUĞLA

Atatürkçü Düşünce Derneği, Menteşe, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:33 Kaynak: İHA
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