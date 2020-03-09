Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şahsın olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli şahıs düşük ayarlı altın bilezik ile birlikte yakalandı. Hakkında adli tahkikatın başlatılan şüpheli şahısın değişik suçlardan 8 farklı suç kaydının bulunduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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