Menteşe'de ayrıştırılabilir atıkların geri dönüşümüyle 27 bin ağaç kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menteşe'de ayrıştırılabilir atıkların geri dönüşümüyle 27 bin ağaç kurtarıldı - Son Dakika

Menteşe'de ayrıştırılabilir atıkların geri dönüşümüyle 27 bin ağaç kurtarıldı

14 dakika önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması ile 27 bin ağacı kesilmekten kurtardıklarını ve yürütülen çalışmalarla 380 bin metreküp sera gazı salınımı önlendiklerini söyledi.

Menteşe'de ayrıştırılabilir atıkların geri dönüşümüyle 27 bin ağaç kurtarıldı, System.String[]

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması ile 27 bin ağacı kesilmekten kurtardıklarını ve yürütülen çalışmalarla 380 bin metreküp sera gazı salınımı önlendiklerini söyledi.

Başkan Güçüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geri dönüşümle doğanın korunduğunu ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedeflediklerine işaret eden Gümüş, "2019'da toplanan evsel, bitkisel ve elektronik atıklar sayesinde binlerce ağaç kesilmekten kurtuldu, çevrenin de korunması sağlandı." diye konuştu.

Sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak adına geri dönüşümde çok önemli bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"2019'da içerisinde 44 milyon 92 bin 95 ton evsel nitelikteki atık, 3 milyon 940 bin 72 ton ambalaj atığı, 115 bin 75 ton bitkisel yağ, 51 bin 824 kilogram atık motor yağı, 1 ton 60 kilogram atık pil ve 2 bin 730 kilogram elektronik atık bertaraf edilerek geri dönüşümü sağladı. Geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayan Menteşe Belediyesi, ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması sayesinde 27 bin ağaç kesilmekten kurtuldu, 380 bin metreküp sera gazı salınımı önlendi. 45 bin metreküp su tasarrufu yapılırken, 10 milyon 350 bin kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı."

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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