Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü - Son Dakika
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Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü

28.04.2022 10:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Kenan Can (43) Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi. Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) indi.

Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü
Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü
Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü
Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü

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Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menteşe'de bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi öldü - Son Dakika


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