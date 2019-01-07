Menteşe'de Can Dostlar Güvende
1 saat önce
Menteşe Belediyesi kış aylarında sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşlar için oluşturduğu 3 kişilik ekip ile her sabah kuşların yemlerini, kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Menteşe
Belediyesi kış aylarında sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşlar için oluşturduğu 3 kişilik ekip ile her sabah kuşların yemlerini, kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu Menteşe'de sokakların tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, "Havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan canlılarımızın su ve yemek bulması da zorlaşıyor. Bu noktada belediye olarak her yıl yem ve mama alımı yapıyoruz. 2018 yılında kentimizde yaşayan güvercin ve kuşlar için 4 ton buğday alımı yaptık. Kedi ve köpekler için de 300 kilo mama alımı yaptık. Bu yıl da ihtiyaca göre buğday ve mama alımı yapacağız. Belediye olarak kurduğumuz 3 kişilik ekibimiz, her sabah kuşların yemlerini, kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca kedi evleri ve kuş yuvalarımızın bakım onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak kentimizde yaşayan sokak canlılarını da mahallemizin sakinleri olarak görüyoruz ve onlara sevgiyle yaklaşıyoruz. Tabi halkımızın da bu konudaki duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Can dostlarımıza sevgiyle yaklaşmaya, onlara sahip çıkmaya ve yaşadığımız şehri onlar için de yaşanır kılmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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