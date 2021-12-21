Menteşe'de "Dünya Roman Karakterleri Günü"ne özel çalışma - Son Dakika

Menteşe Belediyesi, Dünya Roman Karakterleri Günü'nde kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla dünyaca ünlü roman karakterleri Gandalf, Harry Potter ve Edward'ı photoshop ile tarihi arasta çarşısı fotoğrafı üzerine yerleştirdi.

Yapılan görsel çalışma, Belediyenin sosyal medya hesaplarında, "Dünya Roman Karakterleri Günü'nde Menteşemize gelerek Bakırcılar Çarşımızı ziyaret eden Gandalf, Harry Potter ve Edward'a çok teşekkür eder, #21AralıkRomanKarakterleri Günlerini kutlarız." ifadesiyle paylaşıldı.

Paylaşılan görsel, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, amaçlarının kentin kültür rotalarına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Tarihi Arasta Çarşısı'nın ilçenin en önemli noktalarından olduğuna ifade eden Gümüş, "Hem Dünya Roman Karakterleri Günü'nü kutlamak, hem de kentimizin tanıtımına katkı sunmak istedik. Arkadaşlarımız da photoshop ile böyle bir görsel hazırlamış. Sosyal medyada büyük ilgi gördü." dedi.