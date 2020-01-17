Menteşe'de eczanelere güvenlik tedbiri - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe İlçesi genelindeki tüm eczacıların özellikle nöbetçi eczacı olduklarında güvenliklerinin en üst seviyede olması için Kaymakamı Caner Yıldız'ın bilgisi dahilinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince planlanan yeni güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına başlandı.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, 32. Dönem Muğla Eczacılar Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin ve Eczacılar Odası yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Ezcanelerin ve bu eczanelerde görev yapan çalışanların güvenliğinin ön plana alındığı toplantıda, konuşan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Menteşe'nin son derece güvenli bir ilçe olduğunu açıkladı. Yıldız, kolluk kuvveti görevlileri tarafından günün 24 saati, yılın 365 günü özverili bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Menteşe İlçemizde gerek Eczacılarımızın gerek ise diğer meslek mensuplarımızın mesleklerini icra ettikleri esnada çok ciddi güvenlik sıkıntıları çekmediklerini biliyoruz. Ancak ülkemizin diğer bölgelerinde karşılaşılan sorunların ilçemizde de yaşanmaması amacıyla da güvenlik tedbirlerini planlayarak uyguluyoruz. Bu toplantıda da eczacılarımız ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Son derece önemli ve saygın bir mesleği icra etmekte olan eczacılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini özellikle istiyoruz. İlk olarak bir WhatsApp grubu oluşturarak acil durumlarda anında ve kesintisiz iletişimin yolunu açtık. Bu yolla sadece acil durumlarda eczacılarımız Kaymakamlık, Emniyet ve Jandarma Komutanlığımıza ulaşmayacaklar, genel güvenlik konularında da bilgilendirilecekler. Sahte paranın nasıl tespit edilebileceği, iletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık olayları ile etkin mücadele başta olmak üzere suç ve suçlularla etkin mücadele konusunda da bilgilendirilecek. İleriki günlerde eczanelerde kamera sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek" dedi.



32. Dönem Muğla Eczacılar Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin ise toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız 'a, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'a ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek 'e teşekkür etti. Oda Başkanı Tekin İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kenan Topçu 'ya da kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA