Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi - Son Dakika

Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi

27.05.2021 14:24
Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi, System.String[]

Menteşe'de Emlak Vergisine esas olacak arsa, cadde ve sokak asgari değerlerinin tespiti toplantısı Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver'in başkanlığında Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Müdürlüğü, Ticaret Odası ve 66 mahallenin muhtarlarından oluşan takdir komisyonun...

Menteşe'de Emlak Vergisine esas olacak arsa, cadde ve sokak asgari değerlerinin tespiti toplantısı Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver'in başkanlığında Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Müdürlüğü, Ticaret Odası ve 66 mahallenin muhtarlarından oluşan takdir komisyonun katılımıyla gerçekleşti.

Takdir Komisyonu toplantısını 2022 yılında uygulanacak arsa, cadde ve sokak metrekare değerlerini tespit etmek için gerçekleştirdiklerini belirten Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver, "Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Müdürlüğü, Ticaret Odası ile 66 mahalle muhtarımızın katılımıyla Menteşe'de arsa, cadde ve sokaklara ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdir komisyonu toplantımızı pandemi nedeniyle 4 oturumda gerçekleştirdik. Vergi Usul Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkartılan Emlak Vergisi Kanunu iç genelgesi 2021/1 genelgesi gereğince 4 yılda bir kurulan Emlak Vergisi tarhına esas teşkil etmesi için toplantılarımızı 4 yılda bir yapıyoruz. Toplantıda pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak yüzde 20 oranında bir artış yapıldı. Yapılan artış oranı komisyonumuza sunuldu ve aynen kabul edildi. Toplantı sonucunda Takdir Komisyonunda çıkan karar, Muğla Valiliğince oluşturulan bir üst komisyona havale edilecek. Üst komisyonca verilecek karar 1 ay askıda kaldıktan sonra yasa gereği kesinleşecek. Sonuç olarak 2022 yılından başlamak üzere önümüzdeki 4 yıllık süreçte Menteşe'mizdeki arsa, cadde ve sokakların asgari ölçüde metrekare birim değerleri belirlenmiş olacak" dedi. - MUĞLA

Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi
Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi
Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Emlak Vergisi, Ticaret, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe'de Emlak Vergisine esas takdir değerleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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