Menteşe'de Ev Yangını
1 saat önce
Menteşe'de ev yangını Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın zemin katında çıkan yangında odalardaki bazı eşyalar yandı.
Menteşe
'de ev yangını Muğla
'nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın zemin katında çıkan yangında odalardaki bazı eşyalar yandı.
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde Sebayi Sağlam'a ait iki katlı binanın zemin katında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Menteşe Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yangın mahalline itfaiye ekipleri ve 112 Acil Yardım Ambulansı yönlendirildi. İki katlı betonarme binanın zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış nedeni araştırılan yangında odalarda bulunan gardrop, minder, baza, yatak ve yorganlar yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler beyaz eşyalara zarar vermeden kontrol altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:34 Kaynak: İHA
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