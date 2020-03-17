Menteşe'de ev yangını - Son Dakika
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Menteşe'de ev yangını

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Gülağzı mevkisinde Hasan Tuğrul'a ait iki katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evin ikinci katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi Hasan Tuğrul ile üst katta kiracı olarak oturan Gani Ülkü ve ailesi üzüntü yaşadı.

Ev sahibi ve yakınları itfaiye ekiplerine geç kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Menteşe'de ev yangını

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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