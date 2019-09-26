Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı

40 dakika önce

Menteşe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kışla Parkında zumba, karate, dans ve engelsiz dans etkinlikleri düzenlendi.

Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı, System.String[]

Menteşe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kışla Parkında zumba, karate, dans ve engelsiz dans etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik bisiklet turu ile sona erdi.


Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş ve engelli bireyler, Menteşe Belediyesi Dans Topluluğu ile birlikte dans ederek, karate takımının gösterisini izlediler.


Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla tüm Dünya'da kutlanan hareketlilik haftası nedeniyle bizde bir dizi etkinlik düzenledik. Hareketsiz kalmamak, fiziksel aktivitenin içerisinde bulunmak için vatandaşlarımız ve engelli bireylerimiz ile birlikte dans ettik, karatecilerimizin gösterisini izledik ve bisiklet turu düzenledik" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı
5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]