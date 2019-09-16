Son Dakika Haberleri: Menteşe'de iş hanında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Menteşe'de iş hanında yangın

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

Menteşe'de iş hanında yangın, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Naz-Se işhanınn en alt katında bulunan boş binadaki yangına müdahale etti.


Kısa sürede söndürülen yangın sonrası binada yapılan incelemede, bine içindeki klimanın yandığı ve yangının da klimadan çıktığı açıklandı. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu
Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti Barajda cesedi bulunan kadının 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe'de iş hanında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]