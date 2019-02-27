Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Kadın Filmleri Gösterimi

Menteşe'de Kadın Filmleri Gösterimi

2 saat önce

Menteşe Belediyesi, Karya Kadın Derneği ile film yapımcısı, yönetmen ve yazar Leyla Özalp'ın katkılarıyla başlayan Kadın Filmleri Atölyesi,Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde kadınları bir araya getirdi.

Menteşe'de Kadın Filmleri Gösterimi, System.String[]
Menteşe Belediyesi, Karya Kadın Derneği ile film yapımcısı, yönetmen ve yazar Leyla Özalp'ın katkılarıyla başlayan Kadın Filmleri Atölyesi,

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde kadınları bir araya getirdi.

Menteşeli kadınları buluşturan Kadın Filmleri Atölyesi, usta yazar Yaşar Kemal' in sinemaya uyarlanan ve Türkan Şoray'ın yönetmeni ve başrol oyuncusu olduğu "Yılanı Öldürseler" filmi ile başladı.

70'li yıllarda Türkiye ve Dünya sinemasında kadının yeri, toplumsal yaşam ve değişim içinde özellikle kadın kahramanların ele alınış biçimleri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı Kadın Filmleri Atölyesi çalışmalarına Menteşeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Film gösterimi sonrasında filmin yönetmen yardımcısı Leyla Özalp ile söyleşi gerçekleşti. Filmin perde arkası, çekim kazaları ve set anılarının paylaşıldığı etkinlik, katılımcıların sorularıyla devam etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

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