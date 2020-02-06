Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

6 saat önce

Şiddete maruz kalan ya da şiddet görme ihtimali olan kadın ve çocukların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Menteşe'de tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı, System.String[]

Şiddete maruz kalan ya da şiddet görme ihtimali olan kadın ve çocukların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Menteşe'de tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından KADES (Kadın Destek Programı) hakkında bilgilendirme ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.


Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte Menteşe'de bulunan Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı giriş katında stant açıldı. Polis kipleri tarafından kadınlara KADES'in anlatıldığı programda Kaymakam Caner Yıldız, "Kadına şiddetle ilgili Menteşe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde bürolarımızı oluşturduk. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde de arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. KADES denilen bir uygulama var. Bu uygulamada akıllı telefonlara indirilen KADES uygulamasıyla tek butonla bu tür olaylarda hemen temas kurulabiliyor. Ayrıca yine kadınlarımız Alo 183'ü arayarak sorunlarını hemen iletebiliyorlar. Kendileriyle ivedi olarak temas sağlanabiliyor. Biz kadına şiddette sıfır toleransla güvenlik kuvvetlerimiz üstünde duruyoruz. Allah'a şükür Muğla'da büyük sorunumuz olmamasına rağmen konuyu da takip ediyoruz" diye ifade etti. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu
İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]