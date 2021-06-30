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Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı - Son Dakika

Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı

30.06.2021 14:17
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerinde hasadı yapılan kadim buğday karakılçıktan elde edilecek buğdayların tohumları üreticilere ücretsiz verilirken, ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak ve aşevinde yemek yapımında kullanılacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerinde hasadı yapılan kadim buğday karakılçıktan elde edilecek buğdayların tohumları üreticilere ücretsiz verilirken, ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak ve aşevinde yemek yapımında kullanılacak. Hasattan geriye kalan saplar, saman balyası haline getirilerek hayvan yetiştiricilerine yem olarak dağıtılacak.

Menteşe'nin bereketli topraklarıyla buluşan, Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallerine serpilen ilk ata tohumları Karakılçık buğday hasadı yapıldı. Kıran Mahallesi'ndeki tarlada orakla ilk hasada katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Anadolu'nun yerli tohumu ata yadigarı karakılçık tohumunun çoğaltılarak, çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Başka bir tarım mümkün

Karakılçık buğdayını yaygınlaştırma, buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Başkan Gümüş, "Suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun için yerli tohuma dönmek lazım. Salgının bize verdiği en önemli derslerden biri doğayla uyumlu, sağlıklı bir tarım yapmak. Karakılçık su istemiyor. Sağlıklı, verimli ve güvenilir bir tohum. Tüketici için tercih edilen bir ürün, glüteni düşük, dayanıklı, lezzetli. Bu toprakların gerçek ürünü olduğu için karakılçık buğdayımıza sahip çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendi arazilerimizde ekimini yaptığımız buğdayımız şimdi boy verdi. Bugün Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallemizdeki 39 dönüm arazimizde yetiştirdiğimiz karakılçık buğdayımızın ilk hasadını muhtarımızla, çiftçimizle birlikte yaptık. Sağlıklı gıdaya ancak yerel tohumla ulaşabiliriz. Başka bir tarım mümkün" dedi.

Üreticiye, çiftçiye destek

Pandemi süresince başlatılan yerli üretim çalışmaları ile üreticiye, çiftçiye destek olduklarını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çiftçi zor durumda. Mazotun, yemin, gübrenin fiyatları pandemi sürecinde çiftçimizi zorladı. Çiftçilerimiz üretmek için büyük bir mücadele veriyor. Menteşe Belediyesi olarak çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün hasadını yaptığımız buğdaydan elde ettiğimiz samanları bölgede muhtarımızla birlikte belirlediğimiz hayvan yetiştiricilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Buğdayımızın tohumunu da yine üreticilerimize vererek çoğaltıp, geliştireceğiz. Menteşe Belediyesi olarak kırsalda hizmet etmeye, kırsaldaki vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yerel tohumlarla tarımı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Un yaparak AŞ evinde değerlendireceğiz"

Kadim karakılçık buğdayından elde edilecek unların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Buğday üreticisine destek verdiğimiz proje kapsamında eski su değirmenlerimizde öğütülerek elde edeceğimiz unu, belediyemiz aşevi ve kültür evlerinde değerlendirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız." dedi.

"Menteşe sağlıklı gıdanın merkezi olacak"

Yerel tohum konusunda hedeflerini her geçen gün daha da büyüttüklerini belirten Başkan Gümüş, "Daha fazla yerel tohum üretmeyi ve daha fazla üreticiye ulaşmayı kendimize ilke edindik. Topraklarımız bereketli. Kendi arazilerimizde üretip, yerel ürünlerimizi geliştireceğiz. Üreticimize desteğimizi arttıracağız. Üretim yapan çiftçimizin kendisiyle gurur duymasını sağlayacak, 'İyi ki üretiyorum' dedirteceğiz. Köylümüzün köyden kente değil, kendi toprağına sahip çıkmasını, toprağında kalmasını sağlayacağız. Bunu da kooperatifleşmelerini sağlayarak başaracağız. Menteşe'yi sağlıklı gıdanın merkezi yapacağız." şeklinde konuştu.

Üreticilerden Başkan Gümüş'e teşekkür

Karakılçık buğday hasadında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkür eden Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Süleyman Boz, "Çiftçi perişan, çok zor durumda. Yemden gübreye, mazottan samana her şeye zam var. Fiyatlar ortada. Ben de üreticiyim. Çok zor şartlar altında üretmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz. Şuan yaptığınız destek bizim için çok önemli. Buradan sağlanan samanlar birkaç ay bile olsa hayvan yetiştiricilerimize destek olacak. Pandemi sürecinden bugüne kadar üreticimiz, çiftçimiz için yaptığınız çalışmalar çok anlamlı ve değerli" dedi. - MUĞLA

Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı
Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı

Bahattin Gümüş, Yeşilyurt, Buğday, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe'de 'Karakılçık' hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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