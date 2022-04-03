Menteşe'de kaz: 1ölü - Son Dakika
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Menteşe'de kaz: 1ölü

03.04.2022 20:07
Menteşe'de kaz: 1ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Menteşe Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşını geçmeye çalışan 50 yaşındaki Şirin Ceylan isimli kadına 48 AGM 536 plakalı araç çarptı. Ağır yaralanan kadın 112 ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. - MUĞLA

Menteşe'de kaz: 1ölü

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Atatürk Bulvarı, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de kaz: 1ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menteşe'de kaz: 1ölü - Son Dakika
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