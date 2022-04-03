Menteşe'de kaz: 1ölü - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Menteşe Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşını geçmeye çalışan 50 yaşındaki Şirin Ceylan isimli kadına 48 AGM 536 plakalı araç çarptı. Ağır yaralanan kadın 112 ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. - MUĞLA