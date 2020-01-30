Menteşe'de kesim motoru hırsızlığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de kesim motoru hırsızlığı - Son Dakika

Menteşe'de kesim motoru hırsızlığı

6 saat önce

Muğla Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Menteşe'de kesim motoru hırsızlığı, System.String[]

Muğla Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, çalıntı malzemelerle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığının artması üzerine Göktepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin H.O. ve S.O. olduğu belirlendi.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu öğrenilen hızar motorları ele geçirildi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Jandarma, Menteşe, Göktepe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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