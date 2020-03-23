Menteşe'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Menteşe'de koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemi başlatıldı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemi başlatıldı.

Ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini, yasak nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların sağlığının da kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Evlere hizmet dönemini başlattıklarını belirten Gümüş, "Toplum sağlığına destek olmak adına evinden sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan vatandaşlarımızın alışverişlerini görüyor ve hizmeti evlerine götürüyoruz. Belediyemizin iletişim numaralarını arayan vatandaşlarımızın her türlü talep, öneri ve isteklerini alıyor, alışverişinden tutunda, ilaçlarına kadar ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışıyoruz." diye konuştu.

Gümüş, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Menteşe, Muğla, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:54 Kaynak: AA

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