Menteşe'de lisede yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de lisede yangın paniği - Son Dakika

Menteşe'de lisede yangın paniği

6 saat önce

Muğla'da, bir lisede çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Muğla'da, bir lisede çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabahın erken saatlerinde, öğrenciler okula girmeden başlayan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin sabah henüz derse girmediği sırada okulun rehberlik odasında su ısıtıcısından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını öğrenciler henüz okula girmeden fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe ve okulun rehberlik odasında maddi hasara neden olan yangın, sınıflara sıçramadan söndürüldü. - MUĞLA

Anadolu Lisesi, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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