Menteşe'de ot yangını - Son Dakika
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Menteşe'de ot yangını

21.07.2022 17:51
Menteşe'de ot yangını

Muğla-Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla- Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Karayolu kenarında bulunan tarladaki otlar yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarladaki ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı tarlada yangının cam kırığından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de ot yangını - Son Dakika

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