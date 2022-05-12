Menteşe'de parklar yenileniyor - Son Dakika

Menteşe'de parklar yenileniyor

Menteşe\'de parklar yenileniyor
Son Güncelleme: 11.06.2022 15:52

Menteşe Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yapılan ve halkın sosyal yaşam alanlarının başında yer alan parkların bakımları yapılıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yapılan ve halkın sosyal yaşam alanlarının başında yer alan parkların bakımları yapılıyor, zamanla yıpranmış ve eskimiş oyun grupları ile yetişkinler için yapılan spor aletleri belediye ekipleri tarafından yenileniyor. Bu kapsamda, Menteşe TOKİ Konutlarındaki parkların da bakım ve onarımları yapılarak çocukların ve ailelerin kullanımına açıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların açık alanlarda ve parklarda daha çok vakit geçirdiğini belirterek, "Havalar ısınmaya başladı. Vatandaşlarımızda bu güzel havalarda parklarda, yeşil alanlarda daha çok vakit geçirmeye başladılar. Bizler de bu süreçte kentimizdeki parkların bakımlarını periyodik olarak yapıyor, zamanla yıpranan oyun grupları ve yetişkinler için kurulan spor aletlerinin bakımlarını yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında TOKİ Konutlarındaki tüm parkların bakımları yapıldı. Eskimiş olan oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakımlarını yaptık. Gerekli peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Eskiyen veya kırılan spor aletlerini ve oyun gruplarını da yenileriyle değiştiriyor ve güvenli hale getiriyoruz. Parklar, her yaş kesiminden vatandaşlarımızın vakit geçirdiği ve çocuklarımızın oyun oynayarak eğlendiği sosyal alanlar olması bakımından çok önemli. Bu bakımdan parklardaki yenileme çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Menteşe'de parklar yenileniyor - Son Dakika
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