Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu

28.02.2022 18:07
Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu

Menteşe ilçesinde kent merkezinde bulunan sanayi sitesinin, Akkaya Mahallesi'ne taşınmasıyla ilgili inşaat çalışmaları başladı.

Menteşe ilçesinde kent merkezinde bulunan sanayi sitesinin, Akkaya Mahallesi'ne taşınmasıyla ilgili inşaat çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi arasında imzalanan protokolle Akkaya Mahallesi'ne taşınması kararlaştırılan yeni sanayi sitesi alanında imar yolları için zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Menteşe kent merkezindeki görüntünün ortadan kalması amacıyla başlatılan çalışmalarda büyük bir ivme yakalandı.

154 hektarlık alanda kurulması planlanan sanayi sitesi alanında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, beraberinde Kooperatif Başkanı Ayhan Çay ve yönetim kurulu üyeleriyle inceleme yaptı. Alanda, imar yollarının hazırlanması için zemin etüt çalışmalarının başladığı görüldü.

Yeni sanayi sitesinde 1508 işyeri yer alacak. Ayrıca bünyesinde bilim müzesi, yatılı çıraklık okulu, tır parkı, cami, sosyal tesisler bulunacak.

Milletvekili Demir, Bakanlıklar nezdinde yoğun gerçekleşen girişimler sonucu TOKİ'nin ilk kez sanayi sitesi yapımı konusunda Muğla'da çalışma başlattığına vurguladı.

Menteşe ilçe merkezindeki görüntü kirliliği ve oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek adına bu projenin önemli olduğuna değinen Demir,"Muğla'mız için bu projeyi çok önemli buluyoruz. Başından bu yana sürecin takipçisiyiz. Çalışmaların hızlı gittiğini görmek sevindirici. Birçok açıdan ilkleri barındıran sanayi sitemizin şimdiden bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Milletvekili, İnşaat, Muğla, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu - Son Dakika


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