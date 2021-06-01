Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi D550 karayolunda 48 AE 288 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA