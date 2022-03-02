MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Son Dakika
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MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

02.03.2022 22:03

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar çam ağacını polis merkezinin duvarına devirdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar çam ağacını polis merkezinin duvarına devirdi.

Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar Emirbeyazıt Mahallesi Kurbanlar Sokaktaki bir çam ağacını devirdi. Hamdibey Polis Merkezi'nin duvarına devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın da arasında yer aldığı 18 il için sabah saatlerinde fırtına uyarısı yapılmıştı.

MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ
MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

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Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi

Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Son Dakika
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