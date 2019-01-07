Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Sokak Lambaları Kapanmıyor

Menteşe'de Sokak Lambaları Kapanmıyor

50 dakika önce

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan sokak lambaları, bir süredir gece gündüz yanıyor.

Menteşe'de Sokak Lambaları Kapanmıyor, System.String[]
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan sokak lambaları, bir süredir gece gündüz yanıyor.

Çevre sakinleri, lambaların gündüz vakti yanmaya devam ettiğini dile getirirken, bir süredir yanan sokak lambaları tepkilere neden oldu.

Vatandaş, gece gündüz yanan sokak lambalarının durumuyla ilgili yetkililerden yardım istedi.

Kent sakinleri, bir süredir gece ve gündüz aralıksız yanan sokak lambalarıyla ilgili olarak, "Birçok mahallede elektrikler sürekli açık. Bu konuda israf olduğunu düşünüyoruz. Gece gündüz yanan lambaların faturamıza yansıyıp yansımayacağını merak ediyoruz. Yetkilileri bu konuda sağduyulu olmaya çağırıyoruz" dediler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, Güncel
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