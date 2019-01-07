Menteşe'de Sokak Lambaları Kapanmıyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan sokak lambaları, bir süredir gece gündüz yanıyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan sokak lambaları, bir süredir gece gündüz yanıyor.



Çevre sakinleri, lambaların gündüz vakti yanmaya devam ettiğini dile getirirken, bir süredir yanan sokak lambaları tepkilere neden oldu.



Vatandaş, gece gündüz yanan sokak lambalarının durumuyla ilgili yetkililerden yardım istedi.



Kent sakinleri, bir süredir gece ve gündüz aralıksız yanan sokak lambalarıyla ilgili olarak, "Birçok mahallede elektrikler sürekli açık. Bu konuda israf olduğunu düşünüyoruz. Gece gündüz yanan lambaların faturamıza yansıyıp yansımayacağını merak ediyoruz. Yetkilileri bu konuda sağduyulu olmaya çağırıyoruz" dediler. - MUĞLA

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