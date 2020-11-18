Menteşe'de toplanan yardımlar İzmir'e gönderildi - Son Dakika

Menteşe'de toplanan yardımlar İzmir'e gönderildi
18.11.2020 14:15
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için başlatılan kampanya çerçevesinde, Menteşe Belediyesinde toplanan yardımlar İzmir'e gönderildi.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için başlatılan kampanya çerçevesinde, Menteşe Belediyesinde toplanan yardımlar İzmir'e gönderildi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan gıda, hijyen seti, su, oyuncak, battaniye, bebek bezi gibi yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yaşanan afet sonrası tüm imkanlarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesine destek olmak için çalışıyoruz. Depremzedelere destek olmak için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. İzmir'in yaralarını hep birlikte saracağız" dedi. - MUĞLA
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