Menteşe'de üç araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de üç araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Menteşe'de üç araç birbirine girdi: 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Menteşe'de üç araç birbirine girdi: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Marmaris karayolu Üniversite Hastanesi karşısında meydana geldi. İlçe merkezine doğru hareket halinde olan 48 NV 644 plakalı araç şoförü hızını alamayarak 48 ADJ 128 plakalı araca arkadan çarptı. 48 ABE 98 plakalı araç şoförü ise önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolünü kaybeden sürücü rejüje girerek trafik levhasına çarparak durabildi.


Çarpmanın etkisiyle iki aracın sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Marmaris, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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