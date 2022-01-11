Menteşe'de yağışlar yayla yolunu kapattı - Son Dakika

Menteşe'de yağışlar yayla yolunu kapattı

Menteşe ilçesinde bir haftadır devam eden yağışlar sonrası Karabağlar Yaylası'na Sanayi girişinden ulaşım kapatılırken, Ortaköy'e gidecek vatandaşlar Denizli yoluna yönlendiriliyor

MUĞLA - Muğla'da bir haftadır devam eden sağanak yağış Bodrum ve Marmaris'te yaşamı olumsuz etkilerken, Menteşe ilçesinde ise Dünyanın ten çıkılan değil, inilen yaylası Karabağlar Yaylası aşırı yağışlar sonrası Sanayi girişinden ulaşım kapatıldı.

Koruma altındaki Karabağlar yaylasında bulunan yüzlerce su kuyusunun dolması için beklenen yağışlar sonrası özellikle tarım alanlarında beklenen su birikintisi sonrası kuyular dolmaya başladı. Yağışlarda her yıl yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle bugün Ortaköy Mahallesine ulaşımın sağlandığı Sanayi Sitesi girişi aşırı su birikintisini nedeniyle vatandaşlar Denizli yoluna yönlendiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından bölgede mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile tahliyesi yapılırken, Karabağlar Yaylasındaki birçok yazlık evde kış aylarında oturan vatandaş bulunmaması nedeniyle şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığı açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ekiplerin Karabağlar Yaylası girişinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, "Bulunduğumuz bu bölge DSİ tarafından da gözlemleme bölgesi olarak ilan edilen bir bölge. Genelde yaz aylarında oturulan, kış aylarında da şehir merkezine göçülen bir yer. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle vatandaşlarımız kış aylarında da bu bölgelerde oturuyorlardı. Son 10 gündür özellikle Menteşe ilçesinde hepimizin beklediği yağışlar biraz fazla olması nedeniyle bulunduğumuz bölgede bazı yollar kapandı. Özellikle Ortaköy ve Süpüroğlu üzerine giden yolda ulaşım aksadı. Bu konuda biz vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Ortaköy Mahallemizin yolunu kullanacak olan vatandaşlarımız mümkünse Denizli yolu üzerinden geçişlerini yapsınlar dedik. Bunun dışında Menteşe ilçe merkezinde Sekibaşı Mahallemizde bir evin istinat duvarı göçtü. Orası ile ilgili ekiplerimiz çalışmasını yürütüyor. Burada da su taşkınları ile ilgili gerek Menteşe Belediyemiz, gerekse Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerimiz ortak çalışma yaparak vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Burası göllenme bölgesi olduğu için bazı evler su altında kaldı, birkaç büyükbaş hayvan da belediye personeli tarafından alınarak daha güvenli ortama sevk edildi" dedi.