Menteşe'de yerel tohumlar toprakla buluştu

- Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, korona virüsü (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında belediyeye ait tarlalarda tarımsal üretim çalışmalarını başlattı.



Sağlıklı bir geleceğin ancak üreterek sağlanacağını belirten Başkan Gümüş, 'Geleceğimiz için Üretiyoruz' sloganıyla projemizi başlattık. İlk etapta Kafaca, Düğerek ve Karabağlar Yaylamızdaki 52 dönümlük araziye tohum ve fide ekimlerimizi yaparak, üretime başlayacağız" dedi.



Salgın nedeniyle bu yıl 'Tohum Fide Şenliği' yapılamayacağını belirten Başkan Gümüş, "Ata tohumlarımızı yine de toprakla buluşturup, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız" diye belirtti.



Ata tohumlarımız toprakla buluşuyor



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yaşadığım kent Menteşe ve tüm bu bölge, gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde ediyor. Bereketli topraklarımız var. Belediye olarak başlattığımız üreticimizi destekleyen tarım politikamızı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hızlandırdık ve önceliğe aldık. Salgın nedeniyle bu yıl tohum fide şenliğimizi yapamayacağız fakat yine de ata tohumlarımızı toprakla buluşturup, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Ata tohumlarımızı kendi tarlalarımızda ekip dikeceğiz. 'Geleceğimiz için üretiyoruz' sloganıyla başlattığımız projemiz ilk etapta Karabağlar yaylamızdaki tarlamızda hayat bulacak. 3 dönümlük arazimizde yerli soğan güverlerimiz toprakla buluşacak. Daha sonra Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük arazimize 4 bin adet yerli domates fidesi, 4 bin adet çeri domates fidesi, Bin adet yerli biber fidesi ve 8 bin adet yerli patlıcan fidesi dikimi yapılacak. Ayrıca Kafaca Mahallemizde 10 dönümlük arazi ile Düğerek Mahallemizdeki 32 dünüm araziye toplamda 2 ton yerli nohut tohumu ekilecek. Bu tohumların hepsi de bizim kendi seralarımızdaki tohumlar" dedi.



"Zor günleri birlikte atlatacağız"



Sağlıklı bir geleceğe ancak iyi tarım uygulamalarıyla ulaşılabileceğini belirten Başkan Gümüş, "Kendi arazilerimizde üretip, yerel ürünlerimizi geliştireceğiz. Üreticimize desteğimize arttıracağız. Menteşe'de hem hayvansal, hem de tarımsal üretimin salgın nedeniyle aksamaması ve tüketicimizin de mağdur olmaması için var gücümüzle çalışacağız. Üreticimizi desteklemeye, bağında bahçesinde kendi ürettiklerini yine kendilerinin satarak tüketiciye ulaştırmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Geleceğimiz toprakta yatıyor. Bizim bereketli topraklarımız var. Bu toprakları işledikçe üreteceğiz. Bu zor günleri birlikte, üreterek atlatacağız" dedi. - MUĞLA