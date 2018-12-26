Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Menteşe'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Menteşe Belediyesi ekipleri kentin daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.

Menteşe'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Menteşe Belediyesi ekipleri kentin daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.

Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak ve Hamdi Yumrutaş sokaklarında yapılan üst yapı kaplama çalışmaları devam ediyor. Toplam 7 bin metrekare alanda yapılan üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yollarımızı daha güvenli hale getirmek için devam eden çalışmalarımız kapsamında Orhaniye Mahallemizin Papatya ve Hamdi Yumrutaş sokaklarındaki üstyapı çalışmalarımızda sona geldik. Çalışmayla bu sokaklara 80 araçlık otopark alanı da kazandırıldı. Menteşemizin yollarını modern ve güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:37 Kaynak: İHA

Yumrutaş, Orhaniye, Menteşe, Güncel
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