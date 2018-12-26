Menteşe'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Menteşe Belediyesi ekipleri kentin daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.
Menteşe
Belediyesi ekipleri kentin daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Orhaniye
Mahallesi Papatya Sokak ve Hamdi Yumrutaş
sokaklarında yapılan üst yapı kaplama çalışmaları devam ediyor. Toplam 7 bin metrekare alanda yapılan üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, "Yollarımızı daha güvenli hale getirmek için devam eden çalışmalarımız kapsamında Orhaniye Mahallemizin Papatya ve Hamdi Yumrutaş sokaklarındaki üstyapı çalışmalarımızda sona geldik. Çalışmayla bu sokaklara 80 araçlık otopark alanı da kazandırıldı. Menteşemizin yollarını modern ve güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:37 Kaynak: İHA
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