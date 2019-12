Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı açıldı.



Muğla Atatürk



Stadyumu yanında kurulan fuarda 7 bölge 18 ilin yöresel ürünler yer alıyor.



Organizasyon firması sahibi Rahmi Can Kılıç yaptığı açıklamada, "Muğla'ya bu ilk gelişimiz. Muğla'dan başlayarak Dalaman ,Milas, Fethiye, Marmaris olarak fuarlarımız devam edecek. Bu fuarlardan Muğlaspor'a destek sağlıyoruz. Kurulan fuarda Cağ Kebabı, İzmit Pişmaniyesi, Karadeniz Ayder Anzer Balı, Trabzon ve Erzurum Peyniri, Balıkesir'in Kara Dutu, Türkiye'nin en ünlü kuruyemişçisi var. Ayrıca Afyon Sucuğu, İzmit Pişmaniyesi yer alıyor. Ürünlerimizde katkı maddesi bulunmuyor. Cilt bakımına yönelik doğal ürünlerimiz de fuarda yer alıyor. 7 bölge 18 ilden çeşitli ürünlerimiz yer alıyor. 7 Ocak'a kadar Menteşe'de açık kalacak fuar bundan sonra her yıl geleneksel olarak açılacak" diye konuştu. - MUĞLA