Menteşe'de Zafer Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı Menteşe'de coşkuyla kutlandı.

Fener Alayı ile başlayan kutlamalar kapsamında ünlü müzik grubu Zakkum, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserde sahne aldı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre evlerinde kalan Menteşelilerin doldurduğu meydanda konsere gelenler "Zakkum" konserinde adeta coştu. Binlerce Menteşeli konser boyunca Zakkum'un birbirinden güzel şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Menteşe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fener Alayı ve Zakkum Konseri ile Menteşeliler uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Pandemi, sokağa çıkma yasakları ve bölgede yaşanan orman yangınları ile sarsılan Menteşeliler, Menteşe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliklerle moral buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Fener Alayı ile başladı. 7'den 70'e binlerce Menteşelinin katıldığı fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile yürüdü. Kortej'in ardından Cumhuriyet meydanında buluşan Menteşeliler ünlü müzik grubu Zakkum'un sahneye çıkması ile adeta coştu. Sahneye Türk Bayraklarıyla çıkan ve büyük alkış alan Zakkum en sevilen şarkılarını Menteşeliler için söyledi.

Konser sırasında eşi ve kızı ile sahneye çıkarak vatandaşların 30 Ağustos Zafer bayramını kutlayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu tabloyu çok özlemişiz. Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Uzun bir aradan sonra ilk kez birlikteyiz. Covid-19 salgını sağlığımızın yanında sosyal yaşantımızı da olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle bayramlarımızı, etkinliklerimizi kutlayamadık. Sokağa çıkamadınız, okullara gidemediniz, parklarda oynayamadınız. Ama tüm bunları ne kadar özlediğinizin farkındayız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bugün 30 Ağustos. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde bağımsızlık ateşinin yandığı gün. Büyük Taarruzun bittiği gün. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün. O yüzden 30 Ağustos bizler için çok büyük bir zafer, çok büyük bir bayram. Hepimiz için bir destan. 30 Ağustos'ta Cumhuriyetimizin temelleri atıldı ve Cumhuriyetimiz kuruldu. Çağdaş, laik bir ülke olduk. Bağımsız bir ülke olduk. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk bu dünyada bizim liderimiz olarak dünyaya geldi. Bugün biz Afganistan, Suriye değilsek. Ata'mızın ve onun silah arkadaşlarının sayesindedir. Ona dil uzatanlar unutmasınlar ki bizler Muğlalılar, Menteşeliler her zaman Ata'mızın yolunda, Ata'mızın izinde yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından Menteşeliler Zakkum konseri ile gece boyunca gönüllerince eğlendiler. - MUĞLA