Menteşe'deki Muğla, Kitap Oldu

Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu tarafından hazırlanan Menteşe'deki Muğla okuyucusuyla buluştu.

Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu tarafından hazırlanan Menteşe'deki Muğla okuyucusuyla buluştu.



Köseoğlu, kitabında Muğla'nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra, tarihten gelen zenginliklerini de edebi bir üslupla dile getiriyor.



Çizgi Kitabevi Yayınları'nın Edebiyat serisinden çıkan kitapta, yirmi dokuz ayrı makalede, bir yandan şehre dair duyduğu hikayeleri, diğer yandan da kendi yaşanmışlıklarını kaleme aldığını kaydeden Köseoğlu, "Şehirlerin de bir dili vardır. O dili fark ettiğiniz andan itibaren kendisini size anlatır. Ben de aslında iyi bir dinleyiciyimdir. Muğla'yı üç yıl zarfında dinledikten sonra, bunları yazıya ve fotoğrafa dökmem gerektiğini düşündüm." dedi.



Görevi dolayısıyla Konya'dan Muğla'ya geldikten sonra, üç yıl zarfında şehri bizzat gözlemenin ve sokaklarını özümseyerek dolaşmanın yanında, hakkında yazılan kitapları da taradığını belirten Köseoğlu şunları kaydetti:



"Selçuklu Devleti'ne başkentlik etmiş Konya'dan, Selçukluların uç beyliği olarak Menteşe Bey tarafından kurulan Menteşeoğulları Beyliği'nin sınırlarından içeriye girdiğimde, şehir hakkında çok az bilgiye sahiptim. Fakat zamanla şehri tanımaya başlayınca, Arasta'yı, Saburhane'yi, Şahidi'yi, Hisar Dağı'nın eteklerine kurulu Muğla evlerini görünce bu şehirde pek çok hikaye olduğunu anladım. Ayrıca kültür adamları ve gazeteci dostlarımızla yaptığımız sohbetlerde de, Muğla'nın, Aydın, Denizli, Burdur gibi çevre şehirlerin yanı sıra Konya ile olan tarihi irtibatını gördüm. Bu da benim üzerime farklı bir sorumluluk yükledi. Ömrünün kırk yılını orta Anadolu'da geçirmiş birisi olarak, Kayseri ve Konya'dan sonra Muğla da benim şehirlerim arasına farklı bir duruşla girdi. Bu kitapla kadim şehirlerimizden Muğla'yı, anlatmaktan daha çok anlamaya çalışıyoruz."



Köseoğlu, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi dünya güzeli ilçeleriyle daha çok tanınan Muğla'nın, bugün Menteşe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde zengin hikayelerin gizlendiğini ve daha çok deniz turizmi dolayısıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin pek çoğunun buraları görmeden şehirden ayrıldığını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi