Menteşe'deki nikah törenlerinde 'virüs' önlemi - Son Dakika
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Menteşe'deki nikah törenlerinde 'virüs' önlemi

12 dakika önce

Menteşe ilçesinde Belediye tarafından kıyılan nikah törenlerinde anne-baba ve şahitler dışında kimse alınmıyor.

Menteşe'deki nikah törenlerinde 'virüs' önlemi, System.String[]

Menteşe ilçesinde Belediye tarafından kıyılan nikah törenlerinde anne-baba ve şahitler dışında kimse alınmıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılan nikah kıyma törenleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi Nikah salonunda yapılacak nikah törenleri, sadece çiftlerin anne babaları ve şahitlerin huzurunda kıyılacak.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Mutluluğa adım atan, yeni evlenen çiftlerimizin ve ailelerinin sağlığı için nikah törenleri geçici bir süre belediyemizin nikah salonunda yapılacak. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge ve ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamda düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılan nikah törenleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu süreçte nikah törenleri de nikah öncesi ve sonrası ekiplerimizce dezenfekte edilen nikah salonumuzda, sadece çiftlerin anne babaları ve şahitlerin huzurunda yapılacak. Vatandaşlarımıza ve yeni evlenecek çiftlerimize anlayışları için şimdiden teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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