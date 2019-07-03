Menteşe'deki şok uygulamada ruhsatsız silah yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada durdurulan bir otomobil içinde 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 20 adet mermi ele geçirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
'nın Menteşe
İlçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada durdurulan bir otomobil içinde 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 20 adet mermi ele geçirildi.
Menteşe İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 'nün ilgili şube müdürlükleri ile beraber gerçekleştirilen şok uygulamaların sonuncusunda 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 20 adet mermi ele geçirildi.
Aracında ruhsatsız silah yakalanan şüpheli şahıs hakkında Menteşe İlçe Emniyet Müdürülüğü Komiser Hamdi Bey Polis merkezi Amirliğinde adli işlem yapılırken, yetkililer şok uygulamaların aynı kararlılıkla gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirttiler. - MUĞLA
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