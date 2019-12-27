Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Sosyal sorumluluk projeleri ile örnek gösterilen Menteşe Belediyesi, sınırlarını aşarak bu kez de Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürüyor.

Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi, System.String[]

Sosyal sorumluluk projeleri ile örnek gösterilen Menteşe Belediyesi, sınırlarını aşarak bu kez de Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürüyor. Menteşe Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Baki Mahallesi'ndeki çocuklara yılbaşı hediyesi olarak ayakkabı ve mont gönderildi.


Menteşe Belediyesi olarak çocuklara yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların mutluluğu ve yüzlerinde bir gülümsemeye neden olmak temel amacımız. Bunun için de Menteşe'de çocuklarımıza yönelik pek çok projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz gün 'Orda Bir Köy Var Yakında' projemiz kapsamında kırsal mahallemizdeki çocuklarımıza yılbaşı hediyeleri verdik. Bugün de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Baki mahallesindeki çocuklarımıza yılbaşı hediyesi olarak bot ve mont gönderiyoruz. Baki Mahallesindeki tüm çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Siverek, Menteşe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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