Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru
01.07.2021 14:06
Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever...
Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgeleri verilecektir. Hastanede hayırsever vatandaşlar ile birlikte inceleme yapılacaktır.
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru - Son Dakika
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