Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru - Son Dakika

Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgeleri verilecektir. Hastanede hayırsever vatandaşlar ile birlikte inceleme yapılacaktır.