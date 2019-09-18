Son Dakika Haberleri: Menteşe Emniyetinden Milli Eğitime ziyaret
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Menteşe Emniyetinden Milli Eğitime ziyaret

17 dakika önce

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlaması sebebiyle Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Soner Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Menteşe Emniyetinden Milli Eğitime ziyaret, System.String[]

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlaması sebebiyle Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Soner Kaya'yı makamında ziyaret etti.


Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amiri Komiser Can Kurt ve Grup Amiri Komiser Yardımcısı Cavit Şentürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.


Okul önlerinde ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra öğrencilerin gitmesi muhtemel park ve bahçelerde alınan güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda eğitim ve öğretim döneminin de sorunsuz tamamlanabilmesi için her iki kurumun işbirliği içerisinde çalışılması kararlaştırıldı.


Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlaması düşünülen proje çalışmaları hakkında da bilgi alış verişinde bulunuldu. Emniyet ile Milli Eğitim işbirliğinde yürütülen 'Menteşe 'nin Örnek Öğrencileri, Bayrağımın Altında Ne Var? isimli projeler değerlendirildi. - MUĞLA

Soner Kaya, Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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