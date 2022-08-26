Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

26.08.2022 16:22
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Küçem'in kullandığı 48 NY 024 plakalı motosiklet, Şehit Astsubay Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde N.K. yönetimindeki 34 EVZ 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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