Menteşe karbon ayak izini azaltıyor - Son Dakika

Belediye hizmetlerinin ve belediye binalarının karbon salımını azaltmak adına tespitlerin yer aldığı ve yetkili firma tarafından hazırlanan rapor ile ilgili Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e sunum yapıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansından hibe ve teknik destek temin edilerek oluşturulan proje kapsamında Menteşe Belediyesinin karbon ayak izi oranının azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yetkili firma, Menteşe Belediyesinde yaptıkları incelemenin sonucunda bir rapor oluşturarak Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Gümüş, "Fosil yakıtların yanmasından kaynaklı olarak doğada karbondioksit salınımı olmakta, karbon ayak izi projeleri ile de karbondioksit salınım miktarını azaltmak ve yok etmek için gereken önlemler alınmaktadır. Bizde doğaya saygılı, çevreye duyarlı ve nefes alabilen bir Menteşe için çalışıyoruz. Bu kapsamda hizmetlerimizden ve binalarımızdan kaynaklı karbon ayak izi oranını düşürmek için bu projeyi hazırladık. Yetkili firma gerekli incelemelerinin ardından konuyla ilgili tavsiyelerin yer aldığı bir raporu hazırladı. Karbon ayak izi oranımızı azaltabilmek için raporun içeriğindeki tavsiyelere uyacağız. Tasarrufu ön planda tutarak hizmet üretecek, personelimizi bilinçlendirecek, binalarımız için gerekli olan yalıtım ve bakımları da yaptıracağız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz daha yeşil, doğası ve çevresiyle daha yaşanabilir bir Menteşe bırakmak istiyoruz" dedi.