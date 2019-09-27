Son Dakika Haberleri: Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

37 dakika önce

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği" kortej yürüyüşüyle başladı.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı, System.String[]

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği" kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye önündeki programda, merkez ilçe Menteşe'de şenliğin beş yıldır düzenlendiğini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise geleneksel hale gelen ve halkın katılımıyla değer kazanan şenliğin anlamlı olduğunu ifade etti.

İlçenin doğası, insanı ve yaşam kültürüyle eşsiz bir yer olduğunu anlatan Gümüş, Menteşe'nin yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurguladı.

Gümüş, şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, rahvan at yarışları, kitap tanıtımı, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yaptı, gökyüzüne güvercinler bırakıldı.

Daha sonra belediye önünden, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Arasta Çarşısı'nda sanatçı Tolga Tanyel'in "Muğla" isimli illüstrasyon sergisinin açılışı yapıldı.

Müzisyen Aydilge de konser verdi.

Menteşe, Gürün, Gümüş, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara kalkışan genci polis ipten aldı, karısının tek kelimelik sitemi kan dondurdu
Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 22:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]