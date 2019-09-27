Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği" kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye önündeki programda, merkez ilçe Menteşe'de şenliğin beş yıldır düzenlendiğini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise geleneksel hale gelen ve halkın katılımıyla değer kazanan şenliğin anlamlı olduğunu ifade etti.

İlçenin doğası, insanı ve yaşam kültürüyle eşsiz bir yer olduğunu anlatan Gümüş, Menteşe'nin yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurguladı.

Gümüş, şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, rahvan at yarışları, kitap tanıtımı, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yaptı, gökyüzüne güvercinler bırakıldı.

Daha sonra belediye önünden, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Arasta Çarşısı'nda sanatçı Tolga Tanyel'in "Muğla" isimli illüstrasyon sergisinin açılışı yapıldı.

Müzisyen Aydilge de konser verdi.