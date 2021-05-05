Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor - Son Dakika

Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor

05.05.2021 14:53
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor, System.String[]

Sokağa çıkma yasağını değerlendiren Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, peynircilerin bulunduğu sokak ile Perşembe pazarı girişi Zabıta Noktasının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Sokağa çıkma yasağını değerlendiren Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, peynircilerin bulunduğu sokak ile Perşembe pazarı girişi Zabıta Noktasının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Perşembe pazarı zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, zemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Perşembe pazarı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Uzay çatı iyileştirme çalışması tamamlanan ve 92 taşıyıcı kolonun yenilendiği Perşembe pazarımızda sokağa çıkma yasağını iyi bir şekilde değerlendirerek, zemin yenileme çalışmalarına başladık. Pazaryerimizin sol tarafında kalan, sirkülasyonun yoğun olduğu araç ve yaya trafiğine açık olan yolu tamamen yenilemiştik. Ekiplerimiz bu nokta da pazaryerinin ana arterini oluşturan yolda kaldırım karo kaplama ve yol gövdesi kilit parke kaplama çalışmalarını tamamladı. Pazaryerinin iç kısmının da büyük bir bölümü yenilendi. Ekiplerimiz şuan pazaryerimizin sağ tarafında kalan peynircilerimizin tezgah açtığı alanı ve zabıta noktasının bulunduğu rampayı yeniliyor. Yoğunluğun olduğu alanlarda beton ve kilit parke çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte bölgemizin üç büyük pazarından birisi olan Perşembe Pazarımız daha çağdaş, güvenli ve modern bir görünüme kavuşmuş olacak" dedi. - MUĞLA

Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor
Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Bahattin Gümüş, Zabıta, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor - Son Dakika


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