Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu

17.03.2022 15:37
Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından 3 aylık fiziki ve teknik takip sonrası fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş olayına adı karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından 3 aylık fiziki ve teknik takip sonrası fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş olayına adı karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimizce yürütülen çalışma kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası Menteşe ve Ula ilçesinde meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler ile ilgili yaklaşık 3 ay fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Menteşe ve Ula ilçesinde 5 ikamette arama yapıldı. Suça konu dijital materyallere ilgili mahkemenin verdiği karara istinaden el konuldu.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda D.O, H.C, ve İ.Y isimli şahıslar Menteşe ilçesinde R.İ isimli şahıs Ula ilçesinde, H.C isimli şahıs ise Datça ilçesinde yakalanarak göz altına alındı. Projeli dosya kapsamında şüphelilerin fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama olayı ile ilgili tespit edilen mağdur kadınlar ve bilgi sahiplerin ifadeleri alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu
Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu - Son Dakika


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