Son Dakika Haberleri: Menteşe Yeni Otogar Yolu, İmar Planında 30 Metre Genişletildi

Menteşe Yeni Otogar Yolu, İmar Planında 30 Metre Genişletildi

52 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 15,5 milyon TL yatırımla Menteşe ilçesinde vatandaşların hizmetine sunduğu otogar ile ilçe merkezini bağlayan 1100 metrelik Dirgeme yolu kısmı da sıcak asfalt yapıldı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Menteşe Yeni Otogar Yolu, İmar Planında 30 Metre Genişletildi, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 15,5 milyon TL yatırımla Menteşe ilçesinde vatandaşların hizmetine sunduğu otogar ile ilçe merkezini bağlayan 1100 metrelik Dirgeme yolu kısmı da sıcak asfalt yapıldı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalarla Menteşe ilçe merkezi ile yeni otogarı bağlayan yol yeni imar planında 30 metre genişletildi ve 1/5000 ve 1/1000'lik imar planları onaylanarak kesinleşti. ADM EDAŞ tarafından genel aydınlatma kapsamına da alınan yolda kamulaştırma işleminin tamamlanmasının ardından aydınlatma ve kaldırımlar da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:15 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menteşe Yeni Otogar Yolu, İmar Planında 30 Metre Genişletildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]